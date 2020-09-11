Во Владимирской области растет число любителей спорта

Как рассказали в областной администрации, среди жителей Владимирской области от трех до 79 лет растет число спортсменов и ценителей ЗОЖа. По данным на 1 сентября этого года, ркугулярно спортом и физкультурой занимаются 44,1%. Это выше, чем в среднем по ЦФО и по Росии. Впрочем, чиновники считают, что и это не предел. Привлечь владимирцев к физкультуре призван федеральный проект «Спорт – норма жизни», на реализацию которого в регионе в этом году выделено 405 с половиной миллионов рублей. На эти деньги идет строительство стадиона с тренировочным футбольным полем в Меленках (готовность объекта – 40 процентов), универсального спортивного зала с плавательным бассейном в Собинке (готовность объекта – 68 процентов), центра спортивной борьбы в Петушках (готовность объекта – 45 процентов), строится 2-я очередь стадиона «Спартак» городе Суздале (готовность объекта – 16 процентов), многофункциональная спортивная площадка площадью 800 квадратных метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом в селе Новое Суздальского района (готовность объекта – 85 процентов). Закончить все эти объекты планируется до конца года.