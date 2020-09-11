Владимирцев обяжут посещать собрания в масках

С 24 апреля этого года необходимо использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы при посещении всех мест, где собирается много людей. До сих пор маски обязательны были при посещении любых магазинов, парикмахерских и прочих мест, где оказывают услуги, аптек, общественного транспорта, в том числе такси, любые администрации и прочие учреждения, а также все вокзалы и остановки. Теперь в этот список добавились и включены нежилые помещения (в том числе сдаваемые), где организовано массовое очное присутствие граждан в целях проведения брифингов, собраний и иных подобных мероприятий. В законную силу изменения вступят в ближайшее время, после опубликования на официальном портале правовой информации.