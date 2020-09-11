На восстановление Владимирского театра драмы потребуется 400 миллионов рублей

Напомним, областной театр драмы сильно пострадал от пожара этим летом. Огонь, вспыхнувший во время работ электриков, сильно повредил здание. Сейчас завершены работы по расчистке помещений театра после пожара, демонтажу пострадавшего оборудования и мебели. Театр можно восстановить в том же здании: по информации областного проектно-изыскательского и архитектурно-планировочного бюро, проводившего обследование, основные несущие конструкции театра не пострадали. Но нужно менять сильно пострадавшую от пожара систему вертикального остекления фасадов. Здание театра является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому необходимо провести экспертизы, чтобы попасть в федеральные программы, которые помогут восстановить здание. Сейчас разработано техническое задание на проектные работы, готовится соответствующая процедура закупки. Предполагается, что восстановительные работы пройдут в период 2021-2022 годов.

- Конечно, о стоимости работ до разработки проектно-сметной документации пока говорить преждевременно, но наша задача – вернуть театр на передовые позиции по оснащённости сцены и удобству зрительного зала, применив современные технологии, в том числе и в части обеспечения безопасности и противопожарной защищённости. По предварительным оценкам на это потребуется не менее 400 миллионов рублей, – отметил Сергей Шевченко.