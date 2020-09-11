Во Владимире росгвардейцы задержали горожанин, подозреваемого в развращении ребенка

Во Владимире сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении преступления против несовершеннолетней. Тридцапятилетний мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. По версии следствия, в Новом Уренгое местная жительница, проверив сообщения в одном из мессенджеров в телефоне дочери – ученицы начальных классов, обнаружила переписку с совершеннолетним мужчиной, длившуюся с декабря 2019 года. Из содержания переписки следует, что он совершил развратные действия без применения насилия в отношении ребенка. Сейчас обвиняемый доставлен в город Новый Уренгой для проведения следственных действий.