Во Владимирской области еще один человек умер от коронавируса

Всего в области зарегистрировано 6647 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5651 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели. Из них за 10 сентября – 17 человек. Умер за сутки один человек.За период наблюдения в области отмечено 199 летальных случаев

В лабораториях проведено 208952 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 145495 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 10 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 327, больных с признаками внебольничной пневмонии – 24. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 49 пациентов с ОРВИ и 418 – с пневмонией.