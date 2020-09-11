Во Владимирской области изъято 290 поддельных купюр

В этом году во Владимирской области из оборота изъято 290 поддельных денежных купюр различного достоинства. Нанесенный ущерб превысил один миллион рублей. Лидирует по количеству подделок банкнота номиналом в 5000 тысяч рублей.

Как сообщают в областном управлении МВД, возбуждено 287 уголовных дел. Пять человек привлечены к ответственности.

За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет.

Определить подлинность купюры можно по нескольким очевидным признакам: наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты в поле рядом с изображением постамента; наличие микроперфорации; изображение животных на купюрах номиналом 5000 рублей; наличие микротекста.

Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию! Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!