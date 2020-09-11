Во Владимире началась подготовка к отопительному сезону

Сити-менеджер Андрей Шохин поручил городскому управлению ЖКХ подготовиться к раннему включению отопления в жилом фонде и учреждениях социальной сферы. Что неудивительно, ведь на улице резко похолодало.

Коммунальные службы должны подготовить городские объекты ЖКХ и соцкультбыта к работе в предстоящий отопительный период в срок не позднее 15 сентября.

Андрей Шохин сказал, что с наступлением этого срока примет решение о фактической дате начала отопительного сезона. При этом, разумеется, будут учитываться сложившиеся погодные условия и обращения жителей города Владимира.