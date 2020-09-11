Заключенный, отбывавший срок во Владимирской области, повторно осужден за призывы к экстремизму

УФСБ России по Владимирской области обнаружило, что тридцатиоднолений заключенный одной из колоний Владимирской области, осужденный в июле 2018 года трем с половиной годам лишения свободы, причастен к размещению в сети интернет материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он, являясь приверженцем неонацистской идеологии, в период с 2014 по 2015 года размещал на созданном и администрируемом аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» экстремистские материалы, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделенной по национальному и расовому признаку. В апреле этого года за призывы к экстремисткой деятельности. Размещенные в интернете, в отношении него возбудили уголовное дело, а в августе Зеленоградским районным судом г. Москвы мужчина признан виновным и приговорен к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.