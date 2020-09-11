Во Владимирской области становится меньше трезвенников

11 сентября отмечают Всероссийский День трезвости. Впервые этот старинный праздник отметили в 1913 году. Как относятся к алкоголю владимирцы? 31% респондентов от 15 лет и более указали, что вообще не употребляют алкогольные напитки. Ранее трезвенников в нашем регионе было больше: в 2014 г. - 36%, 2016 г.- 35%. А всего по стране процент трезвенников выше – 39%. Более половины участников опроса, употребляющих алкоголь, - около 54% - ответили, что делают это только по праздникам. Таких людей в области год от года все меньше, например, в 2016 г. их было 60%. А вот доля тех, кто употребляет один-два раза в месяц, напротив, подросла почти до 31%, (в 2014 г. – около 24%, в 2016 г. - 25%). Число тех, у кого алкоголь на столе несколько раз в неделю, сокращается, причем значительно: 2014 г. - 5%, 2016 г. - 4%, 2018 г. - 2%. Средний показатель по России- 4,6%. Но при этом растет доля владимирцев, выпивающих каждый день: 2014 г. 0,6%, 2016 г. и 2018г. по - 1%. Средний показатель по стране – 1%.

Кстати, 11 сентября отмечают и другой интересный праздник – День граненого стакана. Считается. Что именно в этот день в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан, дизайн которого приписывают скульптору Вере Мухиной.