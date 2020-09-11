Во Владимире началось голосование по выборам в Горсовет

11 сентября в 8.00 во Владимире открылись двери 141 избирательного участка, на которых проходит досрочное голосование за кандидатов в депутаты Владимирского горсовета XXVIII созыва.

Избирательные участки в эти два дня, а также 13 сентября, когда состоится единый день голосования, будут работать с 8.00 до 20.00. В связи с коронавирусом во всех помещениях УИКов проводится регулярная дезинфекция, а участники процедуры выборов работают в средствах индивидуальной защиты.

Всего в выборах депутатов Владимирского горсовета XXVIII созыва смогут принять участие 274013 жителей областного центра. Им предстоит избрать 25 депутатов горсовета из 162 зарегистрированных кандидатов.