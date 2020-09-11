В Юрьев-Польском построят комплексный центр социального обслуживания

В Юрьеве-Польском в 2022-2024 годах планируется построить комплексный центр социального обслуживания со стационарным отделением, отделением дневного пребывания, реабилитации и сопровождаемого проживания. Уже выбран участок на улице Чиркова, где будут возводить здание. Это место выбрали из-за просторной площади – примерно три с половиной гектара и удобного расположения - рядом находятся Дворец культуры, поликлиника, здание администрации района, Петропавловский монастырь. Кроме того, сюда легко добраться на общественном транспорте. Вокруг будущего центра планируется посадить деревья, провести освещение, отремонтировать дороги, а на самой территории обустроить спортивную площадку, рекреационную зону с беседками, грядки и цветники для занятий трудотерапией. В центре планируется отрыть стационарное отделение, отделение дневного пребывания («детский сад для пожилых людей»), отделение реабилитации и сопровождаемого проживания – всего на 135 мест, а также пункт проката технических средств реабилитации, школы ухода и помещений для организации дневной занятости и досуга.