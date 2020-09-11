Во Владимире выберут "Народного участкового-2020"

Во Владимирской области стартовал первый этап юбилейного десятого конкурса "Народный участковый"

С 11 по 20 сентября областное управление МВД предлагает принять участие в онлайн голосовании, чтобы выбрать лучших участковых уполномоченных полиции районных отделов полиции.

Город Владимир представляют трое полицейских: Максим Цепелев, Андрей Смирнов и Александр Коровин.

Лучший участковый в каждом из районов области определяется по наибольшему количеству "лайков", отданных в ходе голосования. Победители в каждом из районов региона автоматически переходят на второй этап голосования, который состоится в октябре.

Отдать свой голос можно на официальном сайте ведомства.