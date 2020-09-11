В Петушках 28-летний мужчина задушил двух девушек

Во Владимирском областном суде скоро начнется суд над 28-летним мужчиной, который обвиняется в убийстве двух девушек. Дело, которое год расследовал Следком, наконец, завершено.

По версии следствия, 22 июня 2019 года мужчина вывез двух знакомых девушек (одной было 26 лет, второй вовсе 16) на пустырь. Цель у него была одна - расправиться с ними, так как отношения у них были плохие. Сначала он вывел 26-летнюю подругу и нанес ей удар коленом в живот. Потерпевшая от удара упала на землю. Мужчина накинул ей на шею провод, затянул петлю и удерживал, пока она не умерла. Все это время несовершеннолетняя находилась в автомобиле с заблокированными дверьми и не могла убежать от преступника. С 16-летней девочкой обвиняемый расправился таким же бесчеловечным и циничным способом. После этого парень съездил домой за лопатой и закопал своих жертв на месте происшествия, после чего избавился от орудия преступления и помыл машину. Во время следствия он признал вину полностью.

У 26-летней погибшей остался 8-летний сын, который воспитывает отцом. Годовалая дочь несовершеннолетней девушки воспитывается ее родителями.