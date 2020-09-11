В Суздальском районе торжественно откроют памятник Александру Суворову

фото АВО

12 сентября в селе Кистыш Суздальского района состоится торжественная церемония открытия и освящения памятника Генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову.

24 ноября исполнится 290 лет со дня рождения легендарного русского полководца. Суворов не проиграл ни одного сражения, а их было более 60, и сумел обезопасить страну от агрессивных соседей на долгие десятилетия, сделав границы Российского государства нерушимыми.

Памятник Суворову установили в конце осени прошлого года, торжественное открытие намечалось на 18 мая, в день смерти Генералиссимуса. Из-за пандемии его перенесли на сентябрь.

Монумент был изготовлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Авторами его стали скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, а также архитектор Константин Фомин.