Во Владимире продезинфицировали школы, остановки и тротуары

Как сообщают в мэрии, в областной столице регулярно проводят санитарную и дезинфекционную обработку остановок, тротуаров в наиболее людных местах, подъездов жилых домов, учреждений культуры, спорта и образования. 10 сентября Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России провел дезинфекционную обработку муниципального ледового комплекса «Владимир» и пятнадцати владимирских школ. Как рассказал заместитель начальника управление радиационной, химической и биологической защиты Центра «Лидер» МЧС России Александр Бучнев, при дезинфекции используется специальная техника и снаряжение, с помощью которых распыляется хлорсодержащее кислородоактивное вещество гелиохлор, которое эффективно в момент его нанесения – активный хлор оказывает разрушающее воздействие на вирусы. Работа подразделения радиационной, химической и биологической защиты Центра «Лидер» МЧС России во Владимире продлится до 20 сентября, они проведут дезинфекцию около 90 муниципальных социально значимых объектов.