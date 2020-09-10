Владимирская область получит дополнительно около 315 млн рублей на ежемесячные выплаты детям от трёх до семи лет

Напомним, что изначально региону выделили 1,4 млрд рублей, однако число получателей пособия превысило прогнозируемое, что потребовало дополнительного финансирования. Средства придут из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Выплата на ребёнка 3-7 лет – это новая мера поддержки. На неё могут претендовать постоянно проживающие во Владимирской области граждане Российской Федерации с детьми этого возраста, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года (10768 рублей на человека в месяц).

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, компенсации, доходы от продажи и аренды имущества, проценты по банковским вкладам) за последние 12 календарных месяцев. Департамент соцзащиты напоминает: чтобы получить выплату, никаких документов собирать не нужно, достаточно подать заявление установленной формы в учреждение соцзащиты по месту жительства – лично, по почте, через МФЦ или портал Госуслуг.