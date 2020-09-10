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Владимирская область получит дополнительно около 315 млн рублей на ежемесячные выплаты детям от трёх до семи лет

Ранее выделенных денег не хватило
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Напомним, что изначально региону выделили 1,4 млрд рублей, однако число получателей пособия превысило прогнозируемое, что потребовало дополнительного финансирования. Средства придут из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Выплата на ребёнка 3-7 лет – это новая мера поддержки. На неё могут претендовать постоянно проживающие во Владимирской области граждане Российской Федерации с детьми этого возраста, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года (10768 рублей на человека в месяц).

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, компенсации, доходы от продажи и аренды имущества, проценты по банковским вкладам) за последние 12 календарных месяцев. Департамент соцзащиты напоминает: чтобы получить выплату, никаких документов собирать не нужно, достаточно подать заявление установленной формы в учреждение соцзащиты по месту жительства – лично, по почте, через МФЦ или портал Госуслуг.