Во Владимирской области на пожарах погибло 70 человек

В ГУ МЧС России по Владимирской области подвели итоги за прошедшие восемь месяцев этого года. На сегодняшний день в регионе произошло 2662 техногенных пожара. Это меньше, чем в прошлом году, на 22%. От дыма и огня погибло семьдесят человек, но ни одного ребенка. Основной причиной всех пожаров остается неосторожное обращение с огнём – это 67% от общего числа пожаров, 14% происходят из-за неосторожного обращения с электрическими приборами, еще 9% - из-за неисправности печного оборудования.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: если в результате пожара из-за неосторожного обращения с огнем причинен тяжкий вред здоровью и серьезный материальный ущерб, виновник может быть привлечен к административной ответственности. Обычным жителям грозит штраф от 4 от 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам – от 350 до 400 тысяч рублей.