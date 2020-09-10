Во Владимире 12 сентября центр станет пешеходным

Во время полумарафона «Золотые ворота» движение общественного транспорта организуют по-новому. Автобусы, троллейбусы и автомобили с 06.30 до 16.00 не смогут проехать по улицам Никитской, Златовратского, Герцена, Спортивному переулку и улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Объезд транспорта будет осуществляться по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина. Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города. Вместо троллейбуса №1 будут ходить автобусы, на которых будет действовать троллейбусный тариф и все льготы. Они поедут в Доброе через Октябрьский проспект и Лыбедскую магистраль. Троллейбусы маршрутов №№2 и 8 просто не будут ходить в это время. Троллейбусы 5 маршрута поедут на вокзал через улицы Чайковского. Мира, Усти-на-Лабе. По улице Чайковского и проспекту Строителей пойдут и троллейбусы №7. А автобусы перекрытый центр будут объезжать по Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.