Во Владимирской области еще 19 человек выздоровели от коронавируса

Всего в области зарегистрировано 6614 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 1145 – во Владимире, 943 – в Гусь-Хрустальном, 690 – в Петушках, 628 – в Муроме, 580 – в Коврове, 489 – в Александрове, 346 – в Вязниках, 318 – в Собинке, 306 – в Юрьеве-Польском, 221 – в Кольчугино, 199 – в Меленках, 167 – в Судогде, 147 – в Киржаче, 126 – в Суздале, 87 – в Камешково, 79 – в Гороховце, 74 – в Красной Горбатке, 69 – в Радужном. Предприняты все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми контактировали заболевшие.

5634 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели. Из них за 9 сентября – 19 человек. За период наблюдения в области отмечено 198 летальных случаев.

В лабораториях проведено 207433 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 144098 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 9 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 347, больных с признаками внебольничной пневмонии – 40. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 48 пациентов с ОРВИ и 418 – с пневмонией.