12 сентября перекроют центр Владимира

12 сентября пройдет полумарафон "Золотые ворота 2020". Участники стартуют у Золотых ворот, потом побегут вокруг парка Липки, по улице Большая Московская мимо монастыря и обратно, с разворотом у площади Фрунзе.

Центр города будет закрыт для транспорта с 6.30 до 16.00 по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Объехать можно будет по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.