Общественники предложили превратить велодорожку в лыжную трассу в парке "Добросельский"

Сегодня общественные активисты - жители микрорайона Доброе, контролирующие ход работ первой очереди реновации парка «Добросельский» проверили объемы и качество выполненных работ.

Во время осмотра построенных объектов общественные активисты и председатель горсовета Лариса Пышонина предложили использовать велодорожку парка в зимнее время в качестве лыжни. Учитывая, что на всем своем протяжении велодорожка освещена, город получит оборудованную трассу для лыжных прогулок жителей.

Общественные активисты осмотрели также построенный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он полностью готов к эксплуатации и состоит из стадиона для футбола им гандбола с бортами им сеткой (зимой он будет использоваться как хоккейный корт), беговых дорожек, площадки для игры в баскетбол, мини-футбол и теннис, площадки воркаута, комплекса силовых тренажеров, зрительских трибун на 100 мест с подтрибунным пространством для хранения инвентаря, отапливаемых раздевалок и других объектов.

Начальник управления городскими проектами Антон Аручиди пояснил, что на объекте установлена уникальная дренажная система, позволяющая отводить дождевые и талые воды. Игровое поле всегда будет находиться в комфортном для занятий состоянии. На строительство ФОКОТа из федерального бюджета были привлечены 25 млн руб. Еще 5,8 млн руб. выделено из бюджета города Владимира на планировку территории и проведение общестроительных работ.