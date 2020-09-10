Владимирец, по вине которого погиб пассажир, сядет на пять лет

Тридцатитрехлетний вдладимирец ночью 3 декабря прошлого года ехал со стороны улицы Пичугина в центр по проспекту Ленина. Разогнавшись до 78 километров в час на «Ладе Самаре», при максимально разрешенной в городе скорости – 60 километров в час, водитель не смог контролировать автомобиль и соблюдение правил дорожного движения, особенно учитывая погоду и заснеженные дороги. В результате машину занесло, она вылетела за пределы дороги и врезалась в фонарный столб. Пассажир, сидевший на переднем сидении рядом с водителем, получил множество травм, от которых скончался. Водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вину он признал. Ленинский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права на управление транспортными средствами на срок два с половиной года.