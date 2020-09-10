В Муроме двое безработных залезли в чужой дом и сдали на металлолом находившееся там имущество

4 сентября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился житель Татарстана, сообщивший, что приехал в дом, находящийся в Муроме, и обнаружил поврежденные окна и входную дверь. При осмотре помещений он понял, что пропали холодильник, стиральная машина, газовая плита и нагревательный элемент газового котла. Сумма ущерба составила почти 10 тысяч рублей.

- Полицейские задержали 32-х и 44-летнего безработных местных жителей. Зная об отсутствии хозяина, они проникли в дом и проживали в нем с начала августа. По мере того, как возникала необходимость в деньгах, злоумышленники сдавали находившееся в доме чужое имущество в пункт приема металла, а вырученные деньги тратили на личные нужды, - сообщили в областном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".