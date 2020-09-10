Директор муромской фирмы получил 8 миллионов рублей за то, что "устранил" конкурентную фирму

СУ СКР по Владимиркой области по материалам регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего директора ООО «СКН-СФЕРА» по статье "коммерческий подкуп в особо крупном размере".

- В июле этого года мужчина, зная о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью около 1,15 гектар, предложил представителю крупной коммерческой фирмы, которая была заинтересована в аренде данного участка, за крупное вознаграждение, отозвать свою заявку и не участвовать в аукционе, - рассказали в областном управлении следственного комитета.

14 августа представитель фирмы, опасаясь конкуренции, передал предприимчивому коммерсанту 8 миллионов рублей. В этот же день заявка ООО «СКН-СФЕРА» на участие в открытом аукционе была отозвана.

После отзыва заявки директор фирмы задержан сотрудниками областного УФСБ. Обвиняемого заключили под стражу. От дачи объяснений мужчина отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.