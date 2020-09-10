Медиков Владимирской области, умерших от коронавируса, смогут посмертно наградить

Напомним, жители области обратились в администрацию с просьбой посмертно наградить врачей, отдавших свою жизнь в борьбе с коронавирусом. Вице-губернатор области Сергей Шевченко сообщил о невозможности награждения врачей медалью "За заслуги перед Владимирской областью". Дело в том, что региональный закон 126-ОЗ не позволяет сделать этого.

- Способ отдать дань благодарности врачам, которые, мужественно исполняя свой профессиональный долг, стали жертвами опасной инфекции, как мы выяснили, есть. И его необходимо использовать. Я поручил департаменту здравоохранения дать главным врачам установку оперативно подготовить пакеты документов для представления их погибших от COVID-19 коллег к государственной награде - ордену Пирогова. Выполнение моего поручения - под контролем первого вице-губернатора области Сергея Шевченко. До начала октября жду от него доклада о конкретных результатах проделанной руководителями медучреждений работы», - написал в соцсетях губернатор Владимир Сипягин.

От коронавируса в регионе скончались 18 медработников.