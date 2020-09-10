В Петушках 17-летний парень обокрал родного дядю

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в краже.

В феврале 2018 года в полицию обратился житель Петушков, сообщивший, что из квартиры, в которой он проживает, пропали мобильный телефон, планшетный компьютер и деньги.

- Сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен 17-летний родственник заявителя. Молодой человек был задержан. В содеянном он сознался¸ пояснив, что, находясь в гостях у дяди, дождался момента, когда тот уснет и похитил из его квартиры имущество, - рассказали в областном УМВД.

Еще одну кражу парень совершил в марте 2018 года. У родственницы он похитил банковскую карту и обналичил с нее 10 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. В этом же году вместе со своим 16-летним приятелем молодой человек украл мопед.

Также полицейские доказали причастность парня к хищениям мотоцикла и скутера в Костерево, которые были совершены с ещё одним другом.Общий ущерб, причиненный собственникам, превысил 68 тысяч рублей.

Свою вину в содеянном молодые люди признали полностью. Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.

В ближайшее время трое обвиняемых предстанут перед судом.