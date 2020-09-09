Во Владимирской области на ИВЛ остаются 22 пациента с коронавирусом

Первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко рассказал, что система здравоохранения Владимирской области готова к любому сценарию развития эпидемиологической ситуации. Сейчас коэффициент распространения инфекции Covid-19 в регионе составляет 1,0, этот показатель соответствует уровню ограничений, реализуемых сегодня на территории региона по предписанию Роспотребнадзора. Для лечения инфекционных заболеваний в области развернуто 1287 коек, в том числе 903 –для пациентов с коронавирусом. На 9 сентября из них занята 301 койка. Также приготовлено 384 койки для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, из которых на сегодняшний день занято 150. Еще 525 коек оснащены подачей кислорода, 123 – аппаратами искусственной вентиляции легких. Сегодня на ИВЛ в настоящее время находятся 22 пациента.

- За последнюю неделю особого роста заболеваемости и поступления на госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией не отмечается. В среднем заболевают 20-25 человек в день. В связи с началом нового учебного года и завершением отпускного сезона департаменты здравоохранения и образования организовали совместный мониторинг ситуации, направленный на своевременное выявление точечных очагов заболевания и принятия всех необходимых мер по их оперативной локализации, – отметил Сергей Шевченко.