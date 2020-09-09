Владимирец нашел карту и отправился за покупками

Банковскую карту потеряла сорокашестилетняя горожанка, которая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию, заметив, что с ее банковского счета стали исчезать деньги. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские установили, что пропавшей картой несколько раз расплачивались в разных магазинах города, а в одном случае использовалась еще и бонусная карта, выданная одной из жительниц Владимира. Девушку – владелицу бонусной карты – нашли, но оказалось, что она передала ее знакомому, а расплачивался он сам. Позднее по подозрению в хищении денег полицейские задержали двадцативосьмилетнего жителя областной столицы. Как оказалось, он нашел карту в одном из дворов и, воспользовавшись бесконтактной оплатой, совершал покупки в супермаркетах города. В общей сложности он потратил более девяти тысяч рублей. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальный срок, который грозит ему – пять лет лишения свободы. Полицейские напоминают: при утере банковской карты необходимо сразу позвонить на номер «горячей линии» банка и заблокировать карту, особенно, если она оснащена функцией бесконтактной оплаты.