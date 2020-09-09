Два спортсмена Владимирской области завоевали медали на 3 этапе Кубка РАФ по картингу

5 и 6 сентября в Рязани состоялся 3 этап Кубка РАФ по картингу «Серия Ротакс Макс», в котором принимали участие юные спортсмены из Владимирской области. Их выступление оказались удачными.

Первое место занял гусевчанин Илья Березкин, серебро завоевал Дмитрий Данилушкин.

В классе Ротакс макс юниор принимала участия спортсменка из Владимира - Мария Хигер. По итогам соревнований Мария завоевала 18 место в одном из многочисленных классов из 20 спортсменов.

Теперь команда выезжает на новый этап соревнований в Ростов.