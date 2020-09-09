12-летняя жительница Владимира борется за звание самой красивой в России

12-летняя Дарья Белова принимает участие в конкурсе «Самая красивая девочка России». Конкурс проводится каждый год. В нем могут принимать участие девочки от 0 до 17 лет. В конкурсе определяются победители в каждой возрастной категории.

Владимир представляет Дарья Белова. Девочка учится в 6 классе и уже семь лет занимается хореографией. Она принимает участие в Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, является стипендиатом в номинации "Таланты" от депутата ГосДумы Г. В. Аникеева. Активно участвует в спортивных мероприятиях школы и города. В будущем мечтает стать сотрудником полиции.

Для попадания в полуфинал достаточно попасть в Топ-10 участниц своей возрастной категории. Также есть возможность попасть в полуфинал через экспресс-конкурсы, минуя зрительское голосование. Первый экспресс-конкурс стартует 14 сентября.

Жюри из директоров модельных агентств и партнеров выберут 54 участницы, которые получат кубки. В финальном голосовании жюри будет оценивать естественную внешность фотографий из анкеты участницы и работы из экспресс-конкурсов, не учитывая разницу в количестве голосов.

Каждый победитель получит свой золотой кубок. Серебряным и бронзовым кубком будут удостоены девочки, занявшие вторые и третьи места. Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов по мнению жюри, удостоится главного титула "Самая красивая девочка России" и получит корону победительницы.

Победительница конкурса попадет на обложку журнала "Дети России" и сможет рассказать свою историю о победе в конкурсе. Девочки, занявшие вторые и третьи места смогут рассказать свои истории победы на разворотах журнала "Дети России".

Поддержать Дашу можно, проголосовав за нее на страничке конкурса.