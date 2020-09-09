Житель Гусь-Хрустального поджег машину бывшего мужа своей девушки

В суд передано дело о поджоге автомобиля. В этом обвиняется житель Гусь-Хрустального.

35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к бывшей девушке, чтобы помириться, но дверь квартиры никто не открыл. Выйдя на улицу,он обратил внимание на припаркованный во дворе дома автомобиль, принадлежащий бывшему мужу девушки.

- Обвиняемый предположил, что мужчина является препятствием в их взаимоотношениях и решил уничтожить автомобиль «соперника». Мужчина поджог сиденье авто и скрылся, - рассказали в областном управлении МВД.

Автомобиль «ВАЗ-21015» полностью сгорел.