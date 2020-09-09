Актриса Владимирского театра драмы получила приз на международном фестивале "Смоленский ковчег"

С 1 по 7 сентября проходил состоится VII Международный театральный фесстиваль "Смоленский ковчег", посвященный 240-летию Смоленского государственного драматического театра имени А. С. Грибоедова и 225-летию со дня рождения Грибоедова

В конкурсной программе было заявлено 19 спектаклей театральных коллективов из России (Липецк, Великие Луки, Смоленск, Арзамас, Мичуринск, Тольятти, Самара, Владимир), Беларуси (Гродно, Витебск, Гомель, Минск, Пинск); Польши (Варшава), Швеции (Этран).

Артистка Владимирского академического театра драмы Наталья Демидова получила приз в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Кати в спектакле «Пять вечеров» по пьесе Володина в постановке Линаса Мариюса Зайкаускаса!

Кстати, 11 сентября театр драмы открывает новый 172-й театральный сезон. На первый спектакль сезона "Доходное место", показ которого состоится на сцене Владимирской областной филармонии, пригласили врачей, чтобы сказать им спасибо за их нелегкий труд и самоотверженность в период пандемии коронавируса.