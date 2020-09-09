В Покрове откроется виртуальный концертный зал

10 сентября в Большом концертном зале Дома культуры города Покрова пройдет торжественное открытие виртуального концертного зала.

На его создание в городском Доме культуры вместимостью 290 мест и площадью свыше 280 кв.м. в 2020 году из федерального бюджета было выделено 2,5 млн рублей. Было куплено специальное оборудование: экран, проектор, акустическая система, цифровой микшерный пульт и все необходимые коммуникации для монтажа виртуального концертного зала.

Планируется, что количество проводимых мероприятий в виртуальном концертном зале достигнет 35 трансляций в год.