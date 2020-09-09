Замдиректора «Гусевского леспромхоза» подозревается в незаконной вырубке леса

Управление ФСБ России по Владимирской области незаконную деятельность заместителя директора по лесному хозяйству и лесозаготовкам АО «Гусевской леспромхоз», связанную с незаконной вырубкой леса и причинением ущерба в особо крупном размере. По версии следствия замруководителя с января по март этого года провел сплошную вырубку древесины с максимально разрешенным объемом заготовки в Семеновском участковом лесничестве. После этого с марта по июнь, точно зная, что максимально разрешенный объем древесины заготовлен, нанял рабочих для незаконной рубки деревьев. Всего вырубили 132 кубических метров древесины, которой он распорядился по своему усмотрению. В результате материальный ущерб составил более 1 400 000 рублей. В сентябре в отношении заместителя директора возбудили уголовное дело.