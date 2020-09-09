В Суздале прокуратура обнаружила, что два ФАПа существуют лишь на бумаге

Суздальская межрайонная прокуратура в ходе проверки реализации на территории Владимирской области национального проекта "Здравоохранение" обнаружила, что два ФАПа построены лишь "на бумаге".

Дело в том, что по документам в селах Богослово и Брутово фельдшерско-акушерские пункты были построены. Однако фактически данные ФАПы деятельность не осуществляют, поскольку в Брутово отсутствует помещение для размещения ФАПа, а в Богослово здание ФАПа находится в аварийном состоянии.

В итоге прокуратура обратилась в местный суд с иском. В нем прокуратура потребовала уйти от формализма и открыть ФАПы по-настоящему. Причем департамент здравоохранения Владимирской области должен обеспечить финансирование работы пунктов. Суд встал на сторону прокуратуры, но пока нарушения еще не устранены.