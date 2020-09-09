Во Владимирской области на помощь родителям с детьми выделят более 20 миллионов рублей

Владимирская область вошла в число регионов, которые получат гранты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Размер федерального финансирования для нашего региона составляет 8,1 миллионов рублей, еще двенадцать миллионов на реализацию мероприятий программы выделит областной бюджет. Планируется, что эти средства позволят помочь 1200 человек - это дети из малоимущих многодетных семей и родители (законные представители), не имеющие трудового дохода или имеющие доход ниже прожиточного минимума. Выделенные деньги должны помочь им выбраться из трудной ситуации. Средства по этой программе могут выделить на открытие своего дела, если семья готова заниматься бизнесам, обучение или переподготовку родителей, не сумевших найти работу, профориентацию и обучение финансовой грамотности детей.