Болельщикам "Торпедо" будут выдавать маски перед проходом на стадион

В соперниках у торпедовцев будет подмосковная «Коломна». Начало встречи назначено на 18.00. Это связано с ограничением движения всех видов транспорта в областном центре на период проведения владимирского полумарафона «Золотые ворота».

При этом продажа билетов на матч будет осуществляться с 17.00 в день игры! Вместе с билетом каждый болельщик получит маску. Стоимость билета на матч составляет 150 рублей. Дети в сопровождении родителей, а также девушки и женщины имеют право бесплатного прохода на трибуны. Лучше прийти на стадион заранее, так как проход на стадион будет замедлен из-за необходимости мерить всем температуру на входе. Зрители, с температурой выше 37,1 градуса, на стадион не допускаются. На самом стадионе зрители должны быть в масках на протяжении всего времени пребывания и желательно в перчатках. При этом надо соблюдать социальную дистанцию.

- Мы очень надеемся на наших болельщиков, ибо в случае их несоблюдения на футбольный клуб могут быть наложены штрафные санкции и следующие поединки могут снова пройти без болельщиков, - сказали в клубе.