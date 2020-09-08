Во Владимире сотрудника страховой компании осудили за получение взятки

Ленинским районным судом вынес приговор тридцативосьмилетнему владимирцу, который Он признан виновным в получение взятки в значительном размере за незаконные действия. Как установил суд, в сентябре прошлого года горожанин, заместителем начальника отдела страхования профессиональных рисков ГУ ВРО ФСС РФ, имевший по работе доступ к специальному программному обеспечению и базам данных, получил взятку от представителя коммерческой структуры за предоставление тому конфиденциальной информации о страхователях, застрахованных, и лицах, имеющих право на получения страховых выплат. За свои незаконные услуги он получил пятьдесят тысяч рублей. Свою вину владимирец признал частично: он считал, что проданные данные не относятся к служебной информации. Суд приговорил его к трем годам условно и оштрафовал на полмиллиона рублей. Кроме того, на три года его лишили права занимать должности в государственных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.