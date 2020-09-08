Во Владимирской области ожидают шквалистый ветер

Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на территории 33 региона вечером 8 сентября и вплоть до утра 9 сентября усилятся порывы западного ветра.

Достигать они могут 18 метров в секунду. В главном управленим МЧС России по Владимирской области уже предполагают возможное возникновение различных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Вполне возможны обрывы линий электропередач и отключения соответственно электроснабжения в населённых пунктов, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падения старых деревьев, дорожно-транспортные происшествия.

В общем, прячьте автомобили и сами оставайтесь по возможности дома. Благо, что ночью вообще лучше спать. В случае неприятностей звоните по номерам 01, 101 и 112.