Спортсмен из Владимира занял 3 место на чемпионате России по кикбоксингу

2-6 сентября в Ульяновске проходил Чемпионат России по кикбоксингу. В нем приняли участие 616 спортсменов из 48 регионов страны.

География кикбоксеров широка: Московская, Орловская, Ярославская, Волгоградская, Свердловская, Липецкая области, Чеченская республика и Башкортостан, Пермский край, Владимирская область и другие.

Владимирец Денис Зезюлин занял 3-е место и выполнил норматив Мастера Спорта России. Наш спортсмен одержал победу над спортсменами из Свердловской области, Чеченской республики и Красноярского края.