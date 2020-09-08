В Александровском районе молодой человек украл в магазине терминал для оплаты, перепутав его с мобильным телефоном

В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего парня, которого обвиняют в краже из магазина терминала для оплаты.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, молодой человек украл устройство, полагая, что это мобильный телефон. В магазине оценили стоимость украденного оборудования в 15 тысяч рублей. Полицейские смогли выйти на подозреваемого, когда тот предпринял попытку продать похищенное, разместив объявление на одном из популярных сайтов. После этого его задержали, а похищенный терминал вернули владельцам магазина.