Вице-губернатор Алексанлр Ремига: "Безработица снизится через пару месяцев"

Вице-губернатор по промышленной политике Александр Ремига провел пресс-конференцию, причем трансляция велась и на страничке чиновника в Инстаграме.

В ходе пресс-конференции его спросили о том, как он относится к росту безработицы, ведь в 33 регионе она за последние пять месяцев выросла почти в пять раз. На это он ответил, что не видит в этом ничего плохого, так как это естественные процессы. Более того, через пару месяцев, по его словам, она уже уменьшится в два раза.

В том числе, вице-губернатор аргументировал свою позицию тем, что вакансии в области есть. Действительно, в начале недели директор департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев говорил, что в области сейчас имеется 21 тысяча вакансий. Однако большая часть из них не пользуется большим спросом. Кроме того, многим выгодней сидеть безработным, имея неплохие размеры пособий.