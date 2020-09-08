В питомниках появились новые сорта, районированные для Владимирской области

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Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра провели апробацию плодовых культур в Киржачском и Меленковском районах.

Апробация – это обследование посадок для установления подлинности сорта и определения пригодности их для размножения. Это очень важная процедура, ведь от качества посадочного материала зависит будущий урожай.

– Сейчас проблема с сертифицированными саженцами стоит очень остро. Дефицит качественного посадочного материала и отсутствие в регионе необходимого количества питомников плодовых культур значительно сдерживают развитие садоводства, – говорит руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

Во Владимирской области саженцы с сертификатами реализуют два хозяйства: питомник «Травник» в Киржачском районе и Тургеневский питомник – в Меленковском. В начале сентября в обоих из них проведена апробация плодовых культур.

В этом году в Киржачском и Меленковском районах апробировано пять культур: яблоня, груша, слива, вишня, черешня. Специалисты регионального Россельхозцентра отмечают, что в питомниках появились новые сорта, районированные именно для Владимирской области. Они более устойчивы к болезням. Кроме того, у них невысокая, компактная крона, за которой легко ухаживать.