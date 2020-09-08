Владимирцев приглашают написать общегородской диктант

В рамках празднования Международного дня грамотности во Владимирской областной научной библиотеке 15 сентября в 17:30 состоится ХXII Общегородской диктант. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все участники диктанта получат памятные сертификаты. Итоги публикуются на сайте областной научной библиотеки и Педагогического института на условиях анонимности (под порядковыми номерами).

Написать Общегородской диктант можно не только в областной научной библиотеке, но и удалённо в режиме онлайн.

Тем участникам, которые желают присутствовать на диктанте удалённо, необходимо: скачать фирменный бланк диктанта на сайте библиотеки и распечатать его. 15 сентября в 17:30 включить прямую трансляцию диктанта, писать текст диктанта от руки на фирменном бланке. 16 сентября необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 14:00 и получить персональный порядковый номер

Тем, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, необходимо выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 14:00 16 сентября и получить индивидуальный номер участника в ответном письме на электронную почту.

В объявленный день смотреть результаты проверки диктанта на сайте библиотеки library.vladimir.ru.