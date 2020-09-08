В Муроме мужчина дважды ограбил родную сестру

В Муроме начинается суд в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют в двух кражах. Причем оба раза он обворовывал родную сестру.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, первый раз он залез в квартиру к сестре в середине июня текущего года. Он воспользовался запасными ключами, когда она была на работе, проник в квартиру и похитил ноутбук. Ущерб составил 8 тысяч рублей. На следующий день, находясь в той же квартире, мужчина взял ключи от гаража, висевшие в прихожей, а в гараже уже стащил велосипед за 6 тысяч рублей.

Полиция в итоге поймала воришку. В содеянном он сознался. А также рассказал, что похищенное имущество он успел продать. Покупателей ноутбука и велосипеда нашли, а имущество в итоге вернули сестре.