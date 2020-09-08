Во Владимире стартовали соревнования по греко-римской борьбе

фото с официального сайта городской администрации

7 сентября во Владимире в спортивном комплексе имени Д. Тимофеева стартовало Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.

Это первое после снятия «коронавирусных» ограничений соревнование всероссийского уровня по классической борьбе.Для участия в турнире во Владимир приехали более 350 спортсменов из 57 регионов нашей страны. Владимирскую область на турнире представляют 12 спортсменов.

В церемонии открытия турнира участвовали двукратный Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, пятикратный чемпион мира Валерий Резанцев, президент областной Федерации спортивной борьбы, сити-менеджер Андрей Шохин, чемпион мира, Европы и России Абуязид Манцигов, его тренер Надир Магомедов и другие.

В ходе официального открытия турнира Андрей Шохин и Заслуженный тренер России тренер Надир Магомедов вручили прославленному владимирскому борцу Абуязиду Манцигову удостоверение Заслуженного мастера спорта России.

Соревнования продлятся до 10 сентября. Победители получат право выступать в составе юниорской сборной России на чемпионате мира в Белграде.