Суздаль - в десятке не самых популярных городов лета

Волгоград, Воронеж, Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский, Углич, Нижний Новгород, Калининград, Саратов и Луга составили десятку не самых популярных городов по итогам летнего сезона 2020.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали летние путешествия на период от 1,3 до 6,7 ночи и тратили на аренду жилья от 1,4 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было съездить в Калининград, дороже — в Суздаль ( 5388 рублей / 3 ночи)

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.