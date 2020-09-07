Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Муромском районе объявили карантин по бешенству

Ограничения коснутся деревни Макаровка
Ирина Мальцева
КомментироватьОставить комментарий

Больного животного обнаружили на улице Центральной деревни Макаровки Муромского района, экспертиза во «Владимирской областной ветеринарной лаборатории» подтвердила, что у погибшего питомца бешенство. Теперь на этой территории установлен карантин по бешенству - соответствующий указ уже подписал убернатор, на этой территории запрещено продавать животных и устраивать выставки и соревнования, вывозить оттуда собак и кошек в соседние деревни и поселки. Кстати, только за первое полугодие этого года в регионе бешенство обнаружили у 25 животных, причем больные питомцы встречались практически во всех районах, при этом не по одному разу.