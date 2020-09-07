В Муромском районе объявили карантин по бешенству

Больного животного обнаружили на улице Центральной деревни Макаровки Муромского района, экспертиза во «Владимирской областной ветеринарной лаборатории» подтвердила, что у погибшего питомца бешенство. Теперь на этой территории установлен карантин по бешенству - соответствующий указ уже подписал убернатор, на этой территории запрещено продавать животных и устраивать выставки и соревнования, вывозить оттуда собак и кошек в соседние деревни и поселки. Кстати, только за первое полугодие этого года в регионе бешенство обнаружили у 25 животных, причем больные питомцы встречались практически во всех районах, при этом не по одному разу.