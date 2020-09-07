Велодорожку сделают вдоль улицы Юбилейной

В Добром завершается первый этап обновления парка «Добросельский». За три месяца в парке впервые за его историю были смонтированы сети водоснабжения ко всем будущим объектам, канализационные и ливневые сети, налажена системы освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками различных форм. Кроме того, на первом этапе благоустройства в парке сделаны радиальные прогулочные аллеи, цветочные клумбы, навесы для отдыха, лавочки и урны. Завершено оснащение специализированной площадки для выгула и тренировок собак - дог-парк, установлен стационарный туалет. За счет экономию средств велодорожку, начинающуюся в парке, продлили вдоль всего Суздальского проспекта, также уже в этом сентябре ее сделают вдоль всей улицы Юбилейной, хотя изначально эти работы планировали выполнить только в следующем году.