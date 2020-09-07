В Петушинском районе по горячим следам поймали грабителя

Полицейские завершили расследование дела в отношении тридцатитрехлетнего жителя Петушинского района, обвиняемого в грабеже. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в ноябре прошлого года в полицию обратилась жительница соседнего района, рассказавшая. Что приехала навестить маму в поселок Городищи. Утром без разрешения к ней в комнату вломился ее знакомый, выхватил из рук женщины мобильный телефон и скрылся. Она описала приметы злоумышленника, которые незамедлительно были переданы всем наружным нарядам полиции и спустя час мужчину задержали в поселке. Он не отпирался и объяснил, что пошел на преступление ради того, чтобы добыть денег, необходимых на алкоголь.